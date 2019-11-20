Конкурс «Миссис будущая мама 2019» завершается

20 ноября 2019     5
Конкурс «Миссис будущая мама 2019» завершается

В его финале семь участниц будут соревноваться в четырех заданиях. Об этом в интервью Вести ФМ рассказали организаторы конкурса Виталий Орлов и Анна Луговская.

Будущие мамы представят себя в «Визитной карточке», ответят на каверзные вопросы в «Детских почемучках», продемонстрируют свои таланты: одна из участниц исполнит индийский танец, а другая – «Севастопольский вальс». Участницам на сцене предстоит общаться не только со зрителями, поделилась подробностями предстоящего конкурса Анна Луговская.

«И четвертый номер – это у нас душещипательный, будет диалог с ребенком. То есть каждая мама будет выходить на сцену и буквально 30 секунд, может минуту, будет разговаривать со своим будущим ребенком», – рассказала Анна.

Продолжить общение с участницами организаторы конкурса хотят и после его завершения.  В планах – встреча всех ведущих мастер-классов, мам и уже родившихся детей, которые тоже были участниками этого шоу.

Гала-концерт конкурса «Миссис будущая мама 2019» пройдет 23 ноября в ДОФ в 15:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы конкурса ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь

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