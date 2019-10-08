Контролировать границы Крыма помогают добровольцы

На пограничной территории Крыма начали работать добровольные народные дружины. В настоящее время Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым создало и привлекает к защите государственной границы России 37 отрядов добровольцев, в состав которых входит порядка 300 крымчан.

С их помощью в этом году было задержано 357 нарушителей, среди которых 332 нарушителя пограничного режима и более 20 браконьеров. Все злоумышленники привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму, превышающую 120 тысяч рублей.

При содействии членов добровольных дружин удалось задержать и браконьеров. У них были изъяты незаконные орудия вылова, непосредственно сам улов, в котором была рыба особо ценных пород, занесенных в Красную книгу. За достигнутые высокие результаты по контролю границы дружинники поощрены руководством пограничной службы и органами местного самоуправления.

Благодаря своевременному сообщению добровольца, жителя одного из приграничных населенных пунктов, о пребывании в погранзоне подозрительного лица, был задержан гражданин, объявленный в розыск. За проявленную ответственность и инициативу местный житель был награжден ведомственным нагрудным знаком «Отличник пограничной службы» III степени.

Членами Добровольной народной дружины могут стать все совершеннолетние граждане России, желающие оказать помощь в защите государственной границы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь