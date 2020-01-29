Контролировать ремонт Большой Морской будут специалисты Херсонеса

29 января 2020     15
Контролировать ремонт Большой Морской будут специалисты Херсонеса

Контролировать ход реконструкции Большой Морской будут специалисты «Херсонеса Таврического».

Соответствующее соглашение между подрядчиком и музеем-заповедником будет заключено в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания города.

К депутатам обратились общественники, которые указали на нарушения во время работ на Таврической лестнице – объекте культурного наследия. По словам севастопольцев, три пролёта строители разрушили для того, чтобы техника могла проходить к кинотеатру «Победа». Ступени восстановили, но не из диабаза, из которого был построен трап, а из гранита. Также выяснилось, что работы на лестнице начались до того, как был готов проект. А наличие этого документа обязательно для реконструкции объектов культурного наследия.

В правительстве признали этот факт и заявили: виновные понесут ответственность. Также Владимир Базаров рассказал, почему лестницу выполнили из гранита.

«У нас в описании объекта культурного наследия написано «серый гранит», хотя там диабаз. Будет разработана научно-проектная документация и лестница будет отреставрирована в полном объёме. Не серый гранит, а диабаз, но параллельно, нужно будет, конечно, внести изменения в описание объекта охраны», – пояснил замгубернатора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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