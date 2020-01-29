Контролировать ремонт Большой Морской будут специалисты Херсонеса

Контролировать ход реконструкции Большой Морской будут специалисты «Херсонеса Таврического».

Соответствующее соглашение между подрядчиком и музеем-заповедником будет заключено в ближайшие дни. Об этом заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания города.

К депутатам обратились общественники, которые указали на нарушения во время работ на Таврической лестнице – объекте культурного наследия. По словам севастопольцев, три пролёта строители разрушили для того, чтобы техника могла проходить к кинотеатру «Победа». Ступени восстановили, но не из диабаза, из которого был построен трап, а из гранита. Также выяснилось, что работы на лестнице начались до того, как был готов проект. А наличие этого документа обязательно для реконструкции объектов культурного наследия.

В правительстве признали этот факт и заявили: виновные понесут ответственность. Также Владимир Базаров рассказал, почему лестницу выполнили из гранита.

«У нас в описании объекта культурного наследия написано «серый гранит», хотя там диабаз. Будет разработана научно-проектная документация и лестница будет отреставрирована в полном объёме. Не серый гранит, а диабаз, но параллельно, нужно будет, конечно, внести изменения в описание объекта охраны», – пояснил замгубернатора. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь