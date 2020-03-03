Конфликт в Сирии стал темой общегородского урока мужества в Севастополе

3 марта 2020     19
Конфликт в Сирии стал темой общегородского урока мужества в Севастополе

Сегодня в Доме офицеров Черноморского флота провели урок мужества. Его темой стала антитеррористическая операция России в Сирии, а также исторические и геополитические причины возникновения конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Эксперты уверены, что страны НАТО направили военных в Сирию, отстаивая свои интересы, о которых не всегда говорят прямо.

“База Соединённых Штатов есть в Германии и в Японии. Возможно, они хотят создать аналогичные анклавы, точнее свою базу на территории Ближнего и Среднего Востока, откуда можно контролировать все страны в этом регионе”, – высказал предположение Андрей Мартынкин, заведующий кафедрой истории и международных отношений филиала МГУ в г. Севастополе.

“Военное присутствие Турции в Сирии – это очень важно для общей системы стратегического развития Турции. С другой стороны, там идут внутренние политические процессы. Там раскол среди партии власти. Там оппозиция уже поднимается”, – говорит Аммар Канах, доцент кафедры политологии и международных отношения Севастопольского государственного университета.

На уроке мужества напомнили, что Россия в Сирии ведёт борьбу с терроризмом по просьбе законных властей этой республики. А присутствие наших военных кораблей в Средиземном море защищает Россию от возможной угрозы ракетных атак с этого направления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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