Концерт "День балалайки" состоится на Приморском бульваре

23 июня в в 18:00 Севастополе на эстраде Приморского бульвара “Ракушка” состоится праздничный концерт “День бабалайки”. Информация об этом размещена на официальной странице Дворца культруры рыбаков.

Перед зрителями выступит русский народный оркестр «Жемчужина России» Дворца культуры рыбаков под управлением заслуженного работника культуры Украины Людмилы Королевой.

День балалайки впервые был проведен в 2008 году по инициативе президента российского Клуба музыкантов-народников, заслуженного артиста Российской Федерации, директора Русского концертного квартета «Сказ» Дмитрия Белинского. С этого года праздник музыкантов-народников будет проводится ежегодно.

Источник: Вести.Севастополь