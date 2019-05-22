Концерт ко Дню пограничника пройдет на площади Нахимова

В эту субботу 25 мая в полдень на площади Нахимова будет дан старт праздничным мероприятиям ко Дню пограничника. Об этом сообщает пресс служба правительства города. На центральной площади города пройдёт концерт творческих коллективов Севастополя и сотрудников пограничной Службы.

Жители и гости Севастополя смогут увидеть образцы современного вооружения и техники. Силами Федеральной службы безопасности Российской Федерации будет представлена инсценировка действий пограничного наряда по задержанию нарушителей с приемами рукопашного боя. Также зрители смогут понаблюдать за работой служебных собак.

С 14:00 на причале Морского вокзала желающие смогут посетить пограничные сторожевые корабли и катера.

В этот день пройдёт турнир по смешанным единоборствам. На центральной площади города пройдёт концерт творческих коллективов Севастополя и сотрудников пограничной Службы.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя