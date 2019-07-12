Концерт «Под сенью воронцовского платана» переносится из-за погоды

В эту пятницу, 12 июля, в Алупке, в Воронцовском дворце должен был пройти концерт классической музыки «Под сенью воронцовского платана».

Но прогноз погоды не благоприятствует проведению музыкального вечера под открытым небом. Синоптики обещают грозу и шквалистый ветер. В связи с этим организаторы приняли решение перенести концерт на наделю позже – на четверг 18 июля. Тех, кто не сможет приехать 18-го, просят сдать билеты в те же кассы, где они были куплены. А тех, кто придет, пустят по билетам, в которых указана прежняя дата – 12 июля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта alupka24.ru

Источник: Вести.Севастополь