Копию Знамени Победы 9 мая в Крыму вывесят на всех госучреждениях

26 февраля 2020     19
Копию Знамени Победы 9 мая в Крыму вывесят на всех госучреждениях

Госсовет Республики Крым сегодня в первом чтении принял законопроект об использовании копии Знамени Победы на территории региона.

Так ко Дню Победы вместе с государственными флагами России и Республики Крым на зданиях, в которых располагаются госучреждения и органы власти, а также мачтах и флагштоках будет вывешено и красное Знамя Победы.

Кроме того, на территории Крыма использование Знамени Победы обязательно во время проведения парадов, посвященных Дню Победы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото АиФ

Источник: Вести.Севастополь

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