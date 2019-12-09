Корабельный тупик начали асфальтировать

9 декабря 2019     21
Корабельный тупик начали асфальтировать

Уложили первый слой фрезерованного асфальтобетона, сегодня уложат второй – это будет асфальтовая крошка, сообщил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

В процессе ремонта выяснилось, что этот участок дороги не стоит ни у кого на балансе. Для включения его в список городских дорог необходимо внести изменение в постановление правительства. Третий – финальный –  слой асфальтобетона планируют уложить в начале 2020 года.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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