Корабли Черноморского флота будут участвовать в масштабных учениях авиации ЮВО

С 6 по 16 августа в регионах от Крыма до Астраханской области пройдут масштабные учения, в которых будут участвовать больше 100 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, а также зенитные войска.

По замыслу учений, самолетам вместе с шестью кораблями Черноморского флота предстоит отразить атаку крылатыми ракетами со стороны условного противника. Будут отрабатываться действия по выведению авиации из-под удара по базам в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму с передислокацией на аэродромы под Астраханью и Ставрополем, а также в Северной Осетии.

Как сообщает ТАСС, на втором этапе маневров группировки ВВС и ПВО должны будут отразить ракетный удар и атаковать условного противника в Крыму, на Кубани и Ставрополье, в районах полигонов Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области, а также над Черным и Каспийским морями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь