Корабли Черноморского флота вернулись на базу после учебных стрельб по морским и воздушным целям

22 февраля 2020     5
Корабли Черноморского флота вернулись на базу после учебных стрельб по морским и воздушным целям

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункты базирования после проведения учений по уничтожению условного противника в морских полигонах Чёрного моря. 

В учениях была задействована ударная группа флота в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60».

Отряд кораблей отработал зачетные стрельбы по морским мишеням, имитирующим условного противника. Корме этого отряд уничтожил и воздушные цели. В рамках учений были проведены артиллерийские стрельбы и электронные пуски ракет.   

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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