Корабли Черноморского флота отработали одиночное плавание и ведение боя

Экипажи кораблей успешно сдали вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблём».
Подготовка включала артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям, учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть в море и обороне на незащищённом рейде, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Теперь кораблям Черноморского флота предстоит выполнять задачи в Чёрном и Средиземном морях, одиночно и тактическими группами.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь