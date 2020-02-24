Корабли Черноморского флота отработали одиночное плавание и ведение боя

Экипажи кораблей успешно сдали вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблём».

Подготовка включала артиллерийские стрельбы по береговым, воздушным и морским целям, учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть в море и обороне на незащищённом рейде, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Теперь кораблям Черноморского флота предстоит выполнять задачи в Чёрном и Средиземном морях, одиночно и тактическими группами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь