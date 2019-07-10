Корабли Черноморского флота провели учебный бой

10 июля 2019     15
Корабли Черноморского флота провели учебный бой

Малые ракетные корабли «Орехово-Зуево», «Мираж», ракетный катер «Ивановец», малый противолодочный корабль «Суздалец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов» провели двустороннее учение в акватории Чёрного моря. Они отрабатывали ведение морского боя с надводными кораблями условного противника, сообщает пресс-служба флота. Эти учения проходят на фоне маневров НАТО в Черном море недалеко от Одессы, в которых участвуют 18 государств и которые продлятся до 12 июля.

«Орехово-Зуево» и «Мираж» атаковали отряд кораблей, состоящий из ракетного катера, противолодочного корабля и больших десантных кораблей, которые, в свою очередь отработали действия по совместному отражению атаки условного противника. Затем экипажи «Орехово-Зуево» и «Миража» нанесли условные ракетные удары по береговым целям.

Также экипажи тренировались в оказании помощи кораблю, получившему повреждения в ходе боевых действий.

Источник: Вести.Севастополь

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