Корабли Черноморского флота провели учебный бой

Малые ракетные корабли «Орехово-Зуево», «Мираж», ракетный катер «Ивановец», малый противолодочный корабль «Суздалец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов» провели двустороннее учение в акватории Чёрного моря. Они отрабатывали ведение морского боя с надводными кораблями условного противника, сообщает пресс-служба флота. Эти учения проходят на фоне маневров НАТО в Черном море недалеко от Одессы, в которых участвуют 18 государств и которые продлятся до 12 июля.

«Орехово-Зуево» и «Мираж» атаковали отряд кораблей, состоящий из ракетного катера, противолодочного корабля и больших десантных кораблей, которые, в свою очередь отработали действия по совместному отражению атаки условного противника. Затем экипажи «Орехово-Зуево» и «Миража» нанесли условные ракетные удары по береговым целям.

Также экипажи тренировались в оказании помощи кораблю, получившему повреждения в ходе боевых действий.

Источник: Вести.Севастополь