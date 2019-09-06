Корабли Черноморского флота станут участниками юбилея Новороссийской военно-морской базы

Праздник пройдет 8 сентября в Новороссийске. В нем будут участвовать военнослужащие всех частей, входящих в состав военно-морской базы. Исполняется 25 лет с момента ее создания.

На причалах морского вокзала жители и гости города смогут поближе познакомиться с самыми современными кораблями Черноморского флота – патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев» и спасательным буксиром «Капитан Гурьев».

Также будет представлена боевая техника: береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

На аллее героев Новороссийской военно-морской базы в этот день откроют бюст вице-адмирала Г. Холостякова, а на сцене выступят военный оркестр военно-морской базы и творческие коллективы города-героя.

Источник: Вести.Севастополь