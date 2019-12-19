Корабли Черноморского флота участвуют в первых российско-сирийских учениях

– – 125 лет исполнилось Крыловскому государственному научному центру в Санкт-Петербурге.

– Уникальный противоминный корабль «Яков Баляев» выведен из цеха на судостроительном заводе в Петербурге.

– В Астраханском краеведческом музее открылась выставка к 100-летию Волжско-Каспийской военной флотилии.

– На Камчатке лётчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали элементы боевого маневрирования и фигуры сложного пилотажа.

– Молодые лётчики Морской авиации Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом.

– В Севастополе на территории филиала Военно-патриотического парка «Патриот» состоялся отборочный этап конкурса «Страж порядка».

– Корабли Черноморского флота приняли участие в первых совместных военных учениях России и Сирии в Средиземном море.

– На Северном флоте военнослужащие мотострелковой бригады провели первые тренировки на новых танках Т-80БВМ, предназначенных для использования в арктических условиях.

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Корабли Черноморского флота участвуют в первых российско-сирийских учениях Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – На Северном флоте военнослужащие мотострелковой бригады провели первые тренировки на …



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