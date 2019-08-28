Корабли ЧФ вышли из пунктов базирования для проведения учений

28 августа 2019     37
Корабли ЧФ вышли из пунктов базирования для проведения учений

Корабли Черноморского флота сегодня вышли из пунктов базирования для проведения масштабных учений. В их числе фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», морские тральщики «Железняков» и «Вице-адмирал Захарьин».

На полигонах боевой подготовки экипажи проведут морской бой с надводными кораблями условного противника, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.

Учения корабельных сил Черноморского флота проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа.

Источник: Вести.Севастополь

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