Корабли ЧФ вышли из пунктов базирования для проведения учений

Корабли Черноморского флота сегодня вышли из пунктов базирования для проведения масштабных учений. В их числе фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», морские тральщики «Железняков» и «Вице-адмирал Захарьин».

На полигонах боевой подготовки экипажи проведут морской бой с надводными кораблями условного противника, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.

Учения корабельных сил Черноморского флота проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа.

Источник: Вести.Севастополь