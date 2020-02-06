Корабли ЧФ преодолели минное заграждение в Средиземное море

Экипажи кораблей Черноморского флота провели учение по преодолению условных минных заграждений в Средиземном море.

По легенде учений экипаж корабля противоминной обороны «Иван Антонов» применил подводный комплекс поиска и обнаружения мин. Затем фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» отработали взаимодействие и совместное маневрирование, а также уничтожение плавающих мин расчётами артиллерии, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Для экипажей патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов» это первые, после приёма в состав флота, совместные учения в Средиземном море.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь