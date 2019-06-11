Корабль «Дмитрий Рогачёв» будет патрулировать Черное море

На Новороссийской военно-морской базе в состав Черноморского флота принят патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв». На нем подняли Андреевский флаг.

Обращаясь к экипажу, командующий флотом, вице-адмирал Игорь Осипов заявил: «Процесс поступления новых кораблей идёт по графику, при этом черноморцы не на словах, а на деле показывают, что способны эффективно управлять и применять новые образцы техники и вооружения. Следующим в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах».

Корабль был построен на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького, это второй после «Василия Быкова» серийный корабль проекта 22160 с применением модульной концепции вооружения. Он предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя