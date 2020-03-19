Корпус Института ядерной энергии СевГУ капитально отремонтируют

В корпусе Севастопольского государственного университета в бухте Голландия будет проведён капитальный ремонт.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с общественниками Крыма и Севастополя. К главе государства обратилась магистрант СевГУ с просьбой выделить финансирование на проведение капремонта здания вуза в бухте Голландия. Врио губернатора Михаил Развожаев подтвердил, что средства на капремонт корпуса ещё не выделялись.

«Подготовьте, пожалуйста. Это просьба и предложение. Мы постараемся это сделать», – обратился президент к врио губернатора. «Если вы обратили внимание, за последние годы, правда, Крыма и Севастополя это меньше всего касалось, но мы 77-78, примерно, учреждений – это федеральные исследовательские институты, федеральные университеты, мы их привели в очень такое серьезное состояние», – подчеркнул российский лидер.

Зданию более 100 лет, с 1916 года в нём размещался Морской кадетский корпус, а в советское время Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь