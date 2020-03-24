КОС «Южные» перепроектируют с учетом экономии пресной воды

24 марта 2020     12
КОС «Южные» перепроектируют с учетом экономии пресной воды

Проект строительства канализационных очистных сооружений «Южные» претерпит еще ряд изменений. В первую очередь они связаны с возможностью повторного использования воды после очистки. Об этом на пресс-конференции в медиацентре рассказал врио губернатора города Михаила Развожаев. 

Глава города рассчитывает, что уже во второй половине апреля станет известен подрядчик и в этом году начнется строительство второй очереди очистных сооружений в Балаклаве. Построить КОС можно будет за 2 года, максимум за три, надеется Развожаев.

Проект уже устарел, и его срочно будут переделывать.

«Не был учтен ряд вещей – например, станция осушения ила в Балаклаве. Обязательно мы должны предусмотреть с учетом напряженной/ненапряженной обстановки с запасами воды – мы должны рачительно к воде относиться: не рационально брать и выпускать воду после очистки в море, когда мы можем повторно использовать ее для технических целей. Поэтому нам нужно предусмотреть в проекте мощности для повторного использования воды. Это нужно будет допроектировать. Стоимость проекта, конечно, увеличится, – объяснил Михаил Развожаев. – Моя задача – привести в порядок проект, чтобы на те деньги, которые он будет стоить с учетом всех технических решений, компания, которую мы определим подрядчиком, сразу приступила к стройке».

В общей сложности строительство очистных сооружений может обойтись бюджету в 10 миллиардов рублей, полагает глава города. Из них 1,9 млдр рублей находятся в обанкротившемся банке, куда они поступили в качестве аванса.

«Сейчас, несмотря на то, что там идет расследование, возбуждены уголовные дела, все равно принято решение эти деньги восстановить Севастополю, чтобы можно было определить подрядчика», – сообщил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта skyscrapercity.com

Источник: Вести.Севастополь

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