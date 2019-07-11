Кот Мостик откроет пещеру "Таврида"

Его решили запустить первым, чтобы соблюсти традиции. Идеей поделился председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин с корреспондентом Крымского информационного агентства.

«В пещере мы обнаружили останки целой семьи саблезубых котов. Один из них – кот-подросток, который стал нашим символом. Его мы назвали Таврик. Одним из символов крымчан сейчас является кот Крымского моста – Мостик. Нам показалось это очень символичным — пустить его первым в новое место. Я бы очень хотел познакомиться и пообщаться с Мостиком, а также пригласить его на открытие пещеры», — отметил учёный.