Кот Мостик откроет пещеру "Таврида"

Его решили запустить первым, чтобы соблюсти традиции. Идеей поделился председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин с корреспондентом Крымского информационного агентства.
«В пещере мы обнаружили останки целой семьи саблезубых котов. Один из них – кот-подросток, который стал нашим символом. Его мы назвали Таврик. Одним из символов крымчан сейчас является кот Крымского моста – Мостик. Нам показалось это очень символичным — пустить его первым в новое место. Я бы очень хотел познакомиться и пообщаться с Мостиком, а также пригласить его на открытие пещеры», — отметил учёный.
Когда случится открытие, правда, не рассказывают. Спелеологам предстоит ещё много работы. Накануне, 10 июля, учёные сообщили об обнаружении продолжения пещеры вблизи посёлка Зуя – ещё несколько тоннелей и проходов.
фото liveinternet.ru
Источник: Вести.Севастополь
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