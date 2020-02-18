Ко Дню защитников Отечества в Севастополе откроют музей военных строителей

18 февраля 2020     14
Ко Дню защитников Отечества в Севастополе откроют музей военных строителей

20 февраля 2020 на проспекте Нахимова, 13 – на первом этаже служебного здания ЧФ – торжественно откроют музей военно-строительного комплекса Черноморского флота.

На церемонию приглашен командующий флотом и руководство города. Общая площадь возрожденного музея – 250 кв. метров, он разделен на шесть демонстрационных залов, каждый из которых посвящен определенной исторической эпохе.

Коллекцию музея составили более 14 тысяч фотографий, а также боевые награды, ордена строителей, инструменты, макеты и чертежи зданий, тренировочный комплекс для пилотов «НИТКА» и форменный китель маршала Геловани.  

Экспозиция поэтапно раскрывает историю фортификационного строительства на Черноморском флоте и участие военных инженеров в Великой Отечественной войне.

Решение о возрождении музея и пополнении его коллекции было принято в прошлом году по инициативе ветеранов флота, и музей после официального открытия будет передан под руководство Совета ветеранов.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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