Ко Дню моряка-подводника в музее Черноморского флота откроется выставка

Экспозиция называется «Подводные силы Черноморского флота 1944-1994 гг.- «Подводники – черноморцы во главе ВМФ». 17 марта состоится открытие торжественного мероприятия в Балаклавском музейном комплексе в 11:00 у памятного знака «Помни войну».

В Севастополе в преддверии 114-й годовщины Дня моряка-подводника в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота откроется новый раздел экспозиции, посвященной воинской службе адмирала Виктора Кравченко и вице-адмирала Валерия Касьянова.

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