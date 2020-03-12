Ко Дню моряка-подводника в музее Черноморского флота откроется выставка

В Севастополе в преддверии 114-й годовщины Дня моряка-подводника в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота откроется новый раздел экспозиции, посвященной воинской службе адмирала Виктора Кравченко и вице-адмирала Валерия Касьянова.
Экспозиция называется «Подводные силы Черноморского флота 1944-1994 гг.- «Подводники – черноморцы во главе ВМФ». 17 марта состоится открытие торжественного мероприятия в Балаклавском музейном комплексе в 11:00 у памятного знака «Помни войну».Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь