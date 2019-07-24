Кража или находка? Жительница Севастополя взяла чужие деньги из банкомата

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 35-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что снимала в банкомате 17 тысяч рублей. Устройство «зависло», денег женщина не дождалась, а потом увидела, что с карты они были списаны. В банке сообщили, что банкомат с задержкой, но все-таки выдал купюры.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным во всех банкоматах, оперуполномоченные уголовного розыска увидели, что деньги из купюроприемника забрала другая женщина. Все это время она стояла в ожидании своей очереди. А когда 35-летняя женщина, не дождавшись денег, ушла, злоумышленница забрала себе появившиеся в лотке 17 тысяч рублей.

Никаких попыток догнать женщину, вернуть купюры в банк или обратиться в полицию она не предприняла. Таким образом ее действия расцениваются как кража. Деньги, полученные таким способом, не считаются находкой, объясняют сотрудники полиции. Тем более, что в любом банкомате указаны номера телефонов, по которым можно позвонить и сообщить об обнаружении денег. Сотрудники банка легко определят, кто из клиентов оставил купюры, и выйдут с ним на связь.

Сотрудники МВД установили личность злоумышленницы и быстро ее задержали. 60-летняя жительница Севастополя уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь