Красота и гибкость – в Севастополе прошел турнир по художественной гимнастике

17 ноября 2019     14
Красота и гибкость - в Севастополе прошел турнир по художественной гимнастике

Быстрее, гибче, сильнее. В Севастополе прошёл межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Спортсмены от 6 до 15 лет вышли на ковёр, чтобы показать, на что способны.

Красота, закаляющая характер. Так в трёх словах описывают художественную гимнастику участницы межрегионального турнира имени Галины Громович. Чтобы участвовать в соревнованиях, девочки занимались 6 дней в неделю по три часа. Девятилетняя Анастасия Огородникова на гимнастическом ковре – две трети жизни. Благодаря этому она обрела популярность среди одноклассников.

«Мне подружка сказала, что ей сказали мои друзья, что им нравится, что я хожу на гимнастику, что на физкультуре меня вызывают, чтобы я что-то показала», – говорит Анастасия.

  

Пока одни участницы турнира выступают на ковре, другие в соседнем зале по несколько десятков раз оттачивают элементы, которые покажут жюри. Делать это девочки будут под музыку, длина каждой композиции не должна превышать одну минуту 30 секунд. Это прописано в международных правилах по художественной гимнастике.

Оценивают юных гимнасток сразу по нескольким критериям. Чем труднее упражнение, тем больше баллов за него получит спортсменка, а ещё важны артистизм и фиксация фаз движения. На вопрос, почему на соревнованиях нет мальчиков, тренеры отвечают, что в будущем турниры для них тоже обязательно появятся в городе, ведь и на федеральном уровне стандарты спортивной подготовки по художественной гимнастике для мужчин сейчас меняют и совершенствуют.

«Для мужчин только два-три года, как всё началось, на первенствах и чемпионатах страны они стали выступать, пытаются активизировать тренерский состав», – говорит Наталья Семашкевич, президент федерации художественной гимнастики г. Севастополя.

А пока юные спортсменки со всего полуострова выполняют разряды и зарабатывают свои первые призы, в стране подводят итоги работы российских сборных. На последних трех чемпионатах мира и Европы в общекомандном зачете они стабильно занимали первое место.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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