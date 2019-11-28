Крейсер «Маршал Устинов» станет участником учений России, ЮАР и Китая

28 ноября 2019     11
Крейсер «Маршал Устинов» станет участником учений России, ЮАР и Китая

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– 27 ноября на ВМФ отметили День морской пехоты.

– Корабли Черноморского флота в Средиземном море провели совместные учения с ВМС Алжира. Это африканское государство планирует приобрести один и совместно с Россией построить три патрульных корабля проекта 22160.

– В Санкт-Петербурге Президент Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

– В состав Тихоокеанского флота принята первая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский».

– На Северном флоте новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир» успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.

– Ракетный крейсер “Маршал Устинов” прибыл в Кейптаун для совместных военно-морских учений кораблей России, ЮАР и Китая.

– Курсанты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа отправятся в кругосветное плавание на знаменитых учебных судах «Крузенштерн» и «Седов». Парусники зайдут в порты сорока стран мира. А у побережья Антарктиды примут участие в символической регате в честь двухсотлетия открытия материка.

Источник: Вести.Севастополь

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