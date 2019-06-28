Крест со скалы у мыса Фиолент сохранят в монастыре

Новый крест на Георгиевской скале у мыса Фиолент будет установлен в течение двух недель. Если позволит погода, его начнут водружать в пятницу, 28 июня. Об этом сегодня рассказал архимандрит Каллиник.

Новый крест изготовлен из белого мрамора с гранитной голгофой, его высота 10 метров, а вес составляет полторы тонны. Символ веры будет идентичен самому первому кресту, который был установлен еще в 1891 году. Прежнюю конструкцию сохранят, сначала отреставрируют, а затем планируют установить в монастыре. А материалы для установки нового креста уже завезены на скалу.

«Как мне обещают, буквально недели две и крест уже будет стоять. Потому что сама конструкция уже готова, ее делали отдельно и сейчас будет просто уже сам монтаж этой конструкции. В завершении мы будем служить благодарственный молебен, будет чин освящения креста», – говорит архимандрит Каллиник (Чернышёв), наместник Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря на мысе Фиолент.

Фото: Подслушано в Севастополе

Источник: Вести.Севастополь