Кровлю ещё 4 домов отремонтируют в 2019 году в Севастополе

Средства на работы выделят из сэкономленных Фондом капремонта.

До конца года в Севастополе дополнительно отремонтируют четыре кровли жилых домов. Соответствующее решение принято на заседании правительства города под председательством врио Губернатора Михаила Развожаева.

Работы будут проведены на шесть миллионов рублей, сэкономленные Фондом капремонта. Кровельное покрытие заменят на домах по адресу: улица Большая Морская, 12; улица Василия Жукова, 102, 104, 106.

Всего до сентября этого года капремонт крыш проведён на 124 многоквартирных домах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь