Кровлю ещё 4 домов отремонтируют в 2019 году в Севастополе

26 сентября 2019     15
Кровлю ещё 4 домов отремонтируют в 2019 году в Севастополе

Средства на работы выделят из сэкономленных Фондом капремонта.

До конца года в Севастополе дополнительно отремонтируют четыре кровли жилых домов. Соответствующее решение принято на заседании правительства города под председательством врио Губернатора Михаила Развожаева.

Работы будут проведены на шесть миллионов рублей, сэкономленные Фондом капремонта. Кровельное покрытие заменят на домах по адресу: улица Большая Морская, 12; улица Василия Жукова, 102, 104, 106.

Всего до сентября этого года капремонт крыш проведён на 124 многоквартирных домах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Проект «Терруар – Севастополь» расширяет круг участников
Проект «Терруар – Севастополь» расширяет круг участников

В департаменте сельского хозяйств Севастополя состоялось заседание рабочей группы по реализации проекта «Терруар – Севастополь». В мероприятии приняли участие руководитель …


Правительство Севастополя изымет участок под строительство газопровода
Правительство Севастополя изымет участок под строительство газопровода

Правительство Севастополя приняло решение об изъятии части земельного участка в районе 5-км Балаклавского шоссе у частного лица для строительства газопровода. …


Полиция задержала севастопольца, торговавшего метадоном
Полиция задержала севастопольца, торговавшего метадоном

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Севастополю при поддержке спецназа «Гром» пресекли незаконную деятельность 36-летнего местного жителя. …


Вести Севастополь 26.09.2019
Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – В Севастополе создадут государственное строительное предприятие. Какие проблемы это поможет решить? – Газа нет, вода – …


Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой
Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой

Видео: @FOXSportsnl / Twitter Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Нидерландов между «Квик Бойс» и «Катвейком» Роб Диперинк сломал ногу, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты