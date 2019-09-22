Кросс Нации в Севастополе собрал более тысячи участников

Всероссийский забег состоялся 21 сентября в Парке Победы.

Несмотря на погоду, в спортивном празднике в Севастополе приняли участие более 1000 человек.

«Среди участников присутствуют как профессиональные спортсмены, так и любители. К концу мероприятия мы ожидаем порядка тысячи человек», – рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко.

Резкий старт и максимальная скорость – тактика многих юных бегунов. Пока не открылось второе дыхание, лучшая помощь – поддержка друзей. Свою дистанцию не за приз, а ради поддержки, бегут и родители. Кросс Нации севастопольцы бегут в пятый раз. Самому маленькому участнику – 4 года, самому опытному – больше восьмидесяти.

«После ремонта Парк Победы идеально подходит для пробега. Сегодня у нас пять дистанций», – рассказывает директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Дмитрий Карпов.

Одна – особая: две тысячи девятнадцать метров. Так называемый «Цифровой забег», который приурочили к переходу России на цифровое телевещание. Бесплатный доступ к 20-ти федеральным и нескольким местным каналам получат 98% жителей страны.

К цифровому телевидению получили доступ жители Инкермана, Балаклавы, Северной сторону, сейчас донастраивается вышка на Верхнесадовом. Аналоговое телевидение будет отключено 14 октября.

Акцию поддерживает всемирно известная спортсменка, посол мира Светлана Хисамутдинова. В Севастополе она завершила пятидневный марафон через весь полуостров. А всего за последние 27 лет пробежала две длины земного экватора.

«Самый дальний забег у меня был от Москвы до Владивостока, 4 месяца. Когда ты бежишь, у тебя, знаете, очищается твоё физическое – идёт расшлаковка, и, самое главное, очищается сознание, прибегаешь с такой ясной головой, так хочется обнять этот мир», – поделилась эмоциями спортсменка.

Вероника Андреева, Наталья Бабкевич, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь