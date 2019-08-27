Крупный пожар рядом с Карадагским заповедником удалось потушить

Почти весь день сегодня сотрудники пожарных частей поселков Щебетовка и Коктебель, ГУ МЧС России по Республике Крым, работники Карадагского лесничества и пожарные местной военной части тушили огонь рядом с заповедником.

Ликвидацию пожара осложнял очень сильный ветер, который «разгонял» огонь, и площадь возгорания стремительно увеличивалась. Она выросла в итоге до двух гектаров, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. Горела сухая трава как на открытом пространстве, так и в лесу.

Как отметил глава республиканского МЧС Сергей Шахов, благодаря слаженным действиям пожарных разных подразделений удалось не допустить распространения огня на дачный кооператив, расположенный неподалеку. Но тем не менее сгорели два вагончика-трейлера. Пострадавших нет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта gorod24.online

Источник: Вести.Севастополь