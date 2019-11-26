Крымская военно-морская база получит знамя нового образца

Собственное новое знамя Крымской военно-морской базы представили сегодня в театре имени Лавренёва. Прибить новый символ объединения к древку доверили шестнадцати лучшим офицерам и ветеранам.

Одна из сторон полотнища повторяет боевое знамя Черноморского флота, которое утвердили в прошлом году. На другой стороне – уникальная геральдическая символика, крымский грифон в центре якоря. Одно из главных отличий также – форма и цвет перевязи. Обновление символа Крымской военно-морской базы приурочили к пятилетию объединения. Командующий Черноморским флотом вручит это знамя командиру морской базы на праздновании, которое пройдёт в эту пятницу.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь