Крымская военно-морская база получит знамя нового образца

26 ноября 2019     11
Крымская военно-морская база получит знамя нового образца

Собственное новое знамя Крымской военно-морской базы представили сегодня в театре имени Лавренёва. Прибить новый символ объединения к древку доверили шестнадцати лучшим офицерам и ветеранам.

Одна из сторон полотнища повторяет боевое знамя Черноморского флота, которое утвердили в прошлом году. На другой стороне – уникальная геральдическая символика, крымский грифон в центре якоря. Одно из главных отличий также – форма и цвет перевязи. Обновление символа Крымской военно-морской базы приурочили к пятилетию объединения. Командующий Черноморским флотом вручит это знамя командиру морской базы на праздновании, которое пройдёт в эту пятницу.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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Крымская военно-морская база получит знамя нового образца
Крымская военно-морская база получит знамя нового образца

Собственное новое знамя Крымской военно-морской базы представили сегодня в театре имени Лавренёва. Прибить новый символ объединения к древку доверили шестнадцати …



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