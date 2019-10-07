Крымская железная дорога перевезла более 2,7 млн пассажиров с начала года

За девять месяцев железнодорожным транспортом воспользовались 2 735 000 туристов и местных жителей.

Это на 14% выше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе железной дороги.

Только за сентябрь электрички перевезли 312 тысяч человек, что больше на 51 тысячу, чем в сентябре прошлого года. График отправления соблюдался в 99,8% случаев, прибытия – 99,5%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь