«Крымская роза» изготовит 30 тысяч антисептиков с лавандой

Косметический комбинат «Крымская роза» выпустит партию дезинфицирующих средств с эфирным маслом лаванды.

Предприятие изготовит 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей с антисептическим эффектом.

В связи с возрастающим спросом на антисептики в условиях распространения коронавирусной инфекции комбинат готов увеличить объемы производства. Но «Крымской розе» не хватает изопропилового спирта. По словам генеральный директор предприятия Ивана Гладуна, в составе антисептическом продукте спирта не менее 60%. Для производства используется изопропиловый спирт высокого качества, который производят всего два завода в России.

«Крымская роза» один из крупных косметических комбинатов в Крыму. На полуострове лавандовые поля занимают около тысячи гектаров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь