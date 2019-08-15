Крымские археологи обнаружили надгробную плиту II века

В Крыму на раскопе Кыз-Аул археологи обнаружили редкую находку – хорошо сохранившийся фрагмент древней надгробной плиты с барельефным изображением всадника в доспехах. Рядом с ним – фигура женщины – его жены или древней богини – это предстоит выяснить историкам. По словам учёных, плита изготовлена из известняка во втором веке нашей эры. Размером метр на метр.

Последний раз подобный предмет культа в этом месте находили в 70-х годах прошлого века. Тогда и начались раскопки городища. Склеп, который расположен рядом, продолжат исследовать. Там, предположительно, захоронены конные воины, которые охраняли границы Боспорского царства, рассказал директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

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Источник: Вести.Севастополь