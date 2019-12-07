Крымские астрономы выяснили размер опасного для Земли астероида

Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории установили точный размер потенциально опасного для Земли астероида.

«Мы определили его диаметр равный 326 метрам (погрешность +26 метров, -22 метра)», – рассказал РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселёв.

По его словам, из размеров и динамики определяется масса и плотность объекта, а значит, можно понять, как разрушить потенциально опасный объект.

До этого считалось, что размер небесного тела около 990 метров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь