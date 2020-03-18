Крымские белорусы хотят усиления связей с официальным Минском

По словам руководителя «Региональной белорусской национально-культурной автономии» Романа Чегринца, представители общественной организации приглашали представителей Беларуси в Крым.

После завершения строительства Крымского моста местная белорусская диаспора предложила организовать железнодорожное и авиасообщение между Минском и Симферополем, но получила официальны отказ по причине «экономической нецелесообразности».

Президент Владимир Путин выразил сомнение, в том, что проблема с организацией перевозок заключается в экономической составляющей. Он предположил, что дело в попытке белорусских властей выстраивать отношения с Украиной.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь