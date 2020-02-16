Крымские виноградари открыли новый сезон

16 февраля 2020     18
Крымские виноградари открыли новый сезон

Древние традиции виноделов и сейчас живы на крымской земле. Одна из них связана с началом сельскохозяйственного сезона. Чтобы вырастить здоровый и качественный виноград, у славянских народов принято проводить ежегодную обрезку лозы. В этот день не жалеют вина и устраивают выборы царя виноделов.

В День Святого Трифона по народному календарю славян, виноделы возвращаются на поля после зимнего перерыва. Обрезать молодые ветки нужно, чтобы ягоды выросли более крупными и сочными.

«Мы уже сегодня думаем о будущем урожае. В данном случае у нас два рукава – здесь один рукав и здесь. И на одинаковом расстоянии мы формируем плодовые звенья», – объясняет обрезчица Наталья Рожина.

Ещё один обычай – выбирать царя виноградарей. В этом году впервые по результатам голосования сотрудников предприятия им стала женщина.

«У нас передаётся золотой секатор из рук в руки, который доверяется только королю, и он целый год его бережёт», – рассказывает мастер виноградарей Ольга Барнёва.

Раньше она и сама была виноградарем. Должность руководителя получила два года назад. И даже в традиционный праздник о работе не забывает. А чтобы её оптимизировать, использует электронный планшет. Приложение учитывает, сколько кустов вручную обработал каждый сотрудник.

«Прохожу, вижу, на каких рядах люди стоят, что они у меня делают. Я могу спокойно, легко и просто занести всю работу, и люди получают свою заработную плату в зависимости от того, кто сколько сделал и что занесено в планшет», – уточняет Ольга Барнёва.

Большинству виноградников «Золотой балки» уже больше 35 лет. Чтобы повысить урожайность, на агрофирме разработали целую программу по высадке молодых растений. Благодаря молодой лозе и новым высокопродуктивным сортам винограда высаживать теперь можно меньше растений, а урожай собирать больше, чем обычно.

«Планируется до 2025 года полностью обновить все виноградники. За период с 2016 года заложено 320 виноградников, которые в этом году уже будут нам давать урожай», – отмечает главный агроном Николай Добрийвечер.

По ожиданиям агрономов, это около 1200 тонн ягоды при благоприятных погодных условиях. Эта весна обещает быть тёплой. В этом уверены виноделы-любители. Трифонов день ещё называют праздником урожая, поэтому гостей угощают блюдами традиционной кухни Балканского полуострова.

Екатерина Копыткова, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь

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