Крымские виноделы получат более 600 млн рублей господдержки

27 октября 2019     32
Крымские виноделы получат более 600 млн рублей господдержки

За последние пять лет общий объём государственной поддержки виноградарей и виноделов Крыма превысил 1,2 миллиарда рублей.

Об этом на IX Всероссийском саммите виноделов в ПАО «Массандра» рассказал министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«За период с 2014 по 2018 год предприятия республики получили государственную поддержку порядка 1,2 миллиарда рублей. В этом году отрасли будет оказана помощь в размере 614,6 миллиона рублей», – приводит Крыминформ слова министра.

Он отметил, что виноградарство и виноделие являются одной из важнейших отраслей агропромышленного комплекса Крыма и находятся на особом контроле федерального правительства. По данным Рюмшина, поступления в бюджет от винодельческих предприятий за последние пять лет увеличились в три раза.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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