Крымские легкоатлеты стали медалистами Всероссийского турнира

Крымские спортсмены завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, которые прошли в Геленджике, сообщила пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.
В течение трех дней спортсмены 2002 года рождения и младше соревновались в легкоатлетических двоеборьях и эстафетах. Крым представили воспитанники спортивной школы по легкой атлетике №2 Симферополя и спортивной школы №3 села Золотое Поле.
Золотую медаль получил Сергей Беляев, который стал победителем двоеборья. Себеряные медали достались Дмитрию Гачмину, а также двум эстафетным командам в составе Сергея Беляева, Артема Макрушина, Дмитрия Гачмина и Даниила Уманца. Бронзовую медаль в двоеборье завоевал Артем Макрушин.
Всего в соревнованиях приняло участие более 600 спортсменов из 9 регионов страны.
Источник: Вести.Севастополь
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