Крымские парфюмерные предприятия начнут производство антисептиков

Сейчас на полуострове нет предприятий, производящих дезинфицирующие средства.

Крымские парфюмерные предприятия “Крымская роза” и “Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод” прорабатывают рецептуры и возможности производства антисептиков для рук. Планируется, что они будут выпускаться, в том числе, в объёмах 25, 50 и 100 миллилитров. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь