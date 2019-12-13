Крымские пограничники задержали двух иностранцев, объявленных в международный розыск

В пункте пропуска «Армянск» пограничники задержали 30-летнюю гражданку Украины, которую с середины прошлого года разыскивают за мошенничество.

Еще одного человека, объявленного в международный розыск, удалось остановить в пункте пропуска «Перекоп». При проверке документов у гражданина Украины 1992 года рождения, базы данных показали, что мужчина с сентября скрывается от следствия за совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Задержанные переданы полицейским Армянка для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь