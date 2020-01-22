Крымские пограничники изъяли партию черной икры и рыбы

22 января 2020     18
Крымские пограничники изъяли партию черной икры и рыбы

В поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым попал житель Симферополя, который, по предварительной информации, незаконно сбывал ценные породы рыбы, занесенные в Красную книгу, и икру.

Предпринимателя задержали, в ходе обыска у него обнаружили банки с черной икрой и разделанные туши рыбы. Вся продукция изъята и отправлена на экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть, что это действительно особо ценные виды рыбы.

По результатам экспертизы и следственных действий будет принято решение о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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