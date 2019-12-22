Крымские силачи планируют сдвинуть ж/д состав весом более 1000 тонн

В честь открытия движения по железнодорожной части Крымского моста российские силачи готовятся установить рекорд – сдвинуть с места состав весом более 1000 тонн.

Делать это мастера спорта по пауэрлифтингу собираются втроём. Автор идеи рекорда – севастополец Михаил Паллер. Сначала, вместе с Александром Молодцовым, он буксировал вагоны общим весом более 600 тонн. Но тогда напарник Михаила разорвал ахиллово сухожилье, и было решено двигать поезд втроём. Сейчас в команде силачей вместе с Паллером севастополец Алексей Савченко и житель Ростовской области Михаил Иванов. Все они не только совершенствуют физическую форму, но и повторяют школьный курс физики.

«У нас масса-то незначительная, усилие, которое мы прилагаем, может быть, и значительное – 1,5-2 тонны, но оно прилагается к объекту, который весит в сотню раз больше! Поэтому усилие должно быть стабильное, длительное и очень мощное. Вот к этому надо было подготовиться, и на этом были построены тренировки», – поделился мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Паллер.

Кроме вагонов, во время тренировок силачи двигали грузовики и оборудование для силового экстрима. 26 декабря на вокзале Симферополя спортсменов ожидает состав из 12 вагонов, двух тепловозов и одного локомотива.

Тащить поезд будут с помощью стальных тросов диаметром 12 миллиметров и специальной мягкой упряжки, которая должна защитить пауэрлифтеров от травм.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь