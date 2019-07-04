Крымские спасатели завоевали медали на профессиональных соревнованиях

Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму приняли участие в межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые проходят в эти дни в Краснодаре.

Туда приехали сборные команды Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской областей, Краснодарского края, а также команды Республики Крым и Севастополя.

За прошедшие два дня соревнований спортсмены Главного управления МЧС России по Республике Крым показали достойные результаты. В дисциплине «100-метровая полоса с препятствиями» 1-е место заняли Андрей Антипенко и Алина Юрасова– представительница младшей группы.

В упражнениях «Двоеборье» и «Подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни на 4-й этаж» лучшим стал Андрей Ватолин, мастер спорта международного класса.

В соревнованиях крымская команда завоевала 2 серебряных и 3 бронзовые медали. Борьба за победу для участников еще не закончилась.

Анастасия Лазарева

Фото пресс-службы МЧС России по Крыму

Источник: Вести.Севастополь