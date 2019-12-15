Крымские спасатели ищут в горах незарегистрированных туристов

Встретившимся на пути незарегистрированным туристам и экскурсионным группам сотрудники «КРЫМ-СПАС» объясняют правила безопасности в горно-лесных массивах, раздают памятки с контактными телефонами и напоминают о необходимости зарегистрироваться перед выходом на маршрут.

Для предупреждения возникновения ЧП спасатели патрулируют популярные места отдыха, туристические тропы и стоянки, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

Во время патрулирования горно-лесной зоны сотрудники «КРЫМ-СПАС» проводят с туристами профилактические беседы о безопасном поведении.

Крымские спасатели ищут в горах незарегистрированных туристов Во время патрулирования горно-лесной зоны сотрудники «КРЫМ-СПАС» проводят с туристами профилактические беседы о безопасном поведении. Для предупреждения возникновения ЧП спасатели …



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