Крымские спасатели ищут в горах незарегистрированных туристов

Во время патрулирования горно-лесной зоны сотрудники «КРЫМ-СПАС» проводят с туристами профилактические беседы о безопасном поведении.
Для предупреждения возникновения ЧП спасатели патрулируют популярные места отдыха, туристические тропы и стоянки, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.
Встретившимся на пути незарегистрированным туристам и экскурсионным группам сотрудники «КРЫМ-СПАС» объясняют правила безопасности в горно-лесных массивах, раздают памятки с контактными телефонами и напоминают о необходимости зарегистрироваться перед выходом на маршрут.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь