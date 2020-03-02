Крымские спасатели помогли двоим заблудившимся в горах туристам

С наступлением темноты 21-летний мужчина и 15-летняя девушка не смогли самостоятельно выйти из горной местности.

В службу спасения поступила информация, что в Белогорском районе, заблудились два человека, и им необходима помощь спасателей. Связавшись с молодыми людьми по мобильному телефону, сотрудники МЧС определили их приблизительное местонахождение.

«Сотрудники отряда оперативно обнаружили заблудившихся между водохранилищем «Тайган» и Александровскими дачами. Специалисты эвакуировали туристов из горно-лесной зоны и доставили в Белогорск», – отметил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь