Крымские спасатели сняли с опасного склона над водопадом двоих человек

Во время прогулки туристы вышли на крутые осыпные скальные склоны над водопадом Учан-Су и не смогли спуститься самостоятельно.

На место прибыла дежурная группа Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» из пяти человек. Любителей активного отдыха удалось эвакуировать лишь с помощью альпинистского снаряжения.

«Особенностью горно-лесного массива Южного берега Крыма является то, что на первый взгляд вершины кажутся совершенно безопасными и подъем не составляет сложности. Но при дальнейшем передвижении по склонам туристы оказываются на скальных труднопроходимых участках», – пояснил ситуацию глава МЧС республики Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь