Крымские спасатели участвуют в сборах по беспарашютному десантированию

В Минеральных Водах проходят сборы летного состава авиации МЧС России. Пилоты вертолетов выполняют полеты в горной местности с посадкой на площадки, самостоятельно выбранные с воздуха, а спасатели, в том числе сотрудники отряда “КРЫМ-СПАС” отрабатывают навыки по беспарашютному десантированию. Специалисты должны приобрести опыт спусков в любых условиях, с любым видом снаряжения.

Также спасатели совершенствуют свои навыки по оказанию помощи пострадавшим и их эвакуации на вертолете.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь