Крымские товары будут экспортировать на Кубу

Первая бизнес-миссия может отправиться на остров уже в следующем году.

Вице-премьер крымского правительства Ирина Кивико в составе российской делегации посетила Кубу.

«Мы изучили структуру импорта Кубы и теперь сможем предложить крымские товары и услуги под уже сложившийся импорт», – рассказала вице-премьер Туристическому порталу Крыма.

Уже в следующем году планируется организовать бизнес-миссию для крымских предпринимателей. Предположительно, россияне будут поставлять на Кубу эфирные масла и продукты питания.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь