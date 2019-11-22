Крымские товары будут экспортировать на Кубу

Первая бизнес-миссия может отправиться на остров уже в следующем году.
Вице-премьер крымского правительства Ирина Кивико в составе российской делегации посетила Кубу.
«Мы изучили структуру импорта Кубы и теперь сможем предложить крымские товары и услуги под уже сложившийся импорт», – рассказала вице-премьер Туристическому порталу Крыма.
Уже в следующем году планируется организовать бизнес-миссию для крымских предпринимателей. Предположительно, россияне будут поставлять на Кубу эфирные масла и продукты питания.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь