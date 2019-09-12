Крымский астроном открыл новую комету, прилетевшую из другой звездной системы

Это открытие может стать одним из крупнейших достижений современной астрономии. Его сделал сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ Геннадий Борисов, сообщает Газета.ru.

Новой комете официально присвоено название C/2019 Q4 (Borisov). Впервые астроном заметил ее ранним утром 30 августа, наблюдая за небом через телескоп диаметром 0,65 м, который сконструировал сам.

В момент наблюдения комета находилась на расстоянии трех астрономических единиц от Солнца – одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца. Сейчас уже несколько обсерваторий подтвердили, что объект действительно существует.

Накануне Центр малых планет выпустил циркуляр об открытии новой кометы. Она сильно отличается от других известных комет. У нее огромный эксцентриситет. Эта величина показывает, насколько орбита космического тела отличается от окружности, эксцентриситет которой равен нулю.

Эксцентриситет планет, астероидов и комет лежит в пределах от 0 до 1. У кометы C/2019 Q4 (Borisov) эксцентриситет 3,2, то есть орбита гиперболическая, незамкнутая. Это говорит о том, что комета прилетела из-за пределов Солнечной системы.

«То, что эксцентриситет равен тройке, это взрыв мозга. Такого никогда не было, поскольку самый большой эксцентриситет для кометы был равен от силы 1,1. По сути, у кометы такая высокая скорость, что, влетая в Солнечную систему, она почти не замечает гравитационного поля Солнца, ее орбита напоминает прямую, проходящую через Солнечную систему, — приводит слова астронома Станислава Короткого «Газета.Ru».

Геннадий Борисов открыл уже несколько комет, а также семь околоземных астероидов.

Об этом открытии уже написали мировые СМИ, правда, гражданство астронома и то, что комету впервые увидели в России, ни в одной публикации не указывается. Западные журналисты пишут просто «крымский астроном».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь